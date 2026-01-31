In Neutz-Lettewitz bei Halle ist in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Wohnhausbrand in Neutz-Lettewitz bei Halle: Dachstuhl im brennt vollständig aus

Das Wohnhaus brannte in der Nacht zum Samstag vollständig aus.

Wettin/Löbejün/MZ - In der Nacht zum Samstag ist es in Neutz-Lettewitz, im Saalekreis bei Halle, zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen. Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 4 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus aus.