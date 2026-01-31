Der Pappel Beach in Teutschenthal öffnet erstmals einen Wintermarkt. Was es dort zu erleben gibt und wie die Idee zustande kam.

Am Samstag eröffnet der Pappel Beach seinen Wintermarkt mit einer großen Eislaufbahn.

Teutschenthal/MZ. - Die Lichterketten vom Weihnachtsmarkt in Halle sind längst abgehängt, von festlicher Stimmung ist keine Rede mehr. Nicht so in Teutschenthal. Während in Halle sowohl Weihnachts- als auch Wintermarkt längst vorbei sind, geht es am Pappel Beach erst richtig los. Wer vom Glühwein noch nicht genug hat und den Winter nicht einfach abhaken möchte, bekommt hier eine zweite Chance – auf Eis.