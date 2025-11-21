Seit einem Jahr befindet sich der Einrichtungsladen Die Wohnerei in der Großen Ulrichstraße. Für Inhaberin Jutta Neubecker war es ein Umzug von der Nebenstraße in die Hauptstraße. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Wohnerei in Großer Ulrichstraße: Bringt Umzug in angeblich beste Lage tatsächlich mehr Kunden ins Geschäft?

Ausgewählte Möbel und Accessoires und das alles gern auch in bunten Farben bietet Jutta Neubecker in der Wohnerei an.

Halle (Saale)/MZ. - Weit war der Weg nicht, als Jutta Neubecker vor einem Jahr mit ihrem Einrichtungsgeschäft Wohnerei von der Schulstraße in die Große Ulrichstraße umzog. Vielmehr ein Umzug um die Ecke. Aber eben auch: von der Neben- in die Hauptstraße. Dort, im ehemaligen Brautmodengeschäft, ist die Ladenfläche noch dazu dreimal so groß und die Wohnerei erstreckt sich nun über zwei Etagen.