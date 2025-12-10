Im Dezember rückt das Dorf in Sennewitz ein Stück näher zusammen. Der lebendige Adventskalender zeigt, wie Gemeinschaft entstehen kann. Eine Familie erzählt, wie sie Anschluss gefunden hat.

Wo Fremde zu Nachbarn werden – wie ein Dorf im Saalekreis Gemeinschaft neu lebt

Ute und Fred Winker gehören zu den Rattenschiebern, die einen Abend des lebendigen Adventskalenders in Sennewitz ausgerichtet haben.

Sennewitz/MZ. - Es ist kurz nach 17 Uhr, als sich in einer Schlippe zwischen zwei Häusern in Sennewitz eine kleine Gruppe von Menschen versammelt. Einige kennen sich seit Jahrzehnten, andere nur flüchtig vom Sehen. Es duftet nach Waffeln, die Glühweintassen dampfen. Für etwa eine Stunde stehen alle beieinander – und gehen danach ein kleines Stück vertrauter auseinander, als sie es zuvor waren.