weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Winterbaden In der Saale: Traditionelles Nikolaus Saaleschwimmen in Halle: Rund 50 Mutige im eiskalten Wasser

Winterbaden in der Saale Traditionelles Nikolaus Saaleschwimmen in Halle: Rund 50 Mutige im eiskalten Wasser

Rund 50 mutige Saaleschwimmer kamen am Samstagnachmittag zum traditionellen Nikolaussaaleschwimmen. Bei 4,7 Grad Wassertemperatur wurde gebadet.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 06.12.2025, 19:29
Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen statt.
Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen statt. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Trotz eisiger Außentemperaturen und nur 4,7 Grad Wassertemperatur wagten sich am Samstagmittag rund 50 mutige Schwimmerinnen und Schwimmer in die Saale. Punkt 14 Uhr startete das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen, das seit vielen Jahren vom Saaleschwimmer e.V. organisiert wird.