Die MS „Händel II“ am Riveufer wird über die Wintermonate flott gemacht für die Saison. Bis zur ersten Fahrt ist noch viel zu tun. Welche Tour besonders gefragt ist.

Mit Video: Winterarbeiten an Bord der „Händel II“ - Wohin für Halles Saale-Kapitän in diesem Jahr die Reise geht

Viel Arbeit an Bord: Auch im Winter hat die Crew der MS „Händel II“ trotz eisiger Temperaturen viel zu tun, um das Schiff für die kommende Saison flottzumachen.

Halle (Saale)/MZ. - Minusgrade in der Luft, auf der Saale treiben kleine Eisschollen am Rumpf der MS „Händel II“ vorbei. Doch die Kälte schreckt Halles Saale-Kapitän und seine Crew nur mäßig: Wichtige Arbeiten an Bord müssen auch im Winter erledigt werden, wenn die „Händel II“ pünktlich zu Saisonbeginn von ihrem Liegeplatz am Riveufer ablegen soll.