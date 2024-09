In der Nacht zum Montag brannte in der Carl-Zeiss-Straße ein Auto.

Wieder Autobrand: Pkw in Halle-Neustadt abgefackelt

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ/mv - Schon wieder musste die Feuerwehr in Halle ein brennendes Auto löschen. Kurz vor 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache in Halle-Neustadt zu dem Feuer in der Carl-Zeiss-Straße gerufen.

Die Feuerwehr musste ein brennendes Auto in Halle-Neustadt löschen. (Foto: Marvin Matzulla)

Auf einem großen Parkplatz geriet aus bisher ungeklärten Gründen ein Pkw in Brand. Die Feuerwehr hat das Feuer mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Bereits in der Nacht zum Samstag gingen in Halle insgesamt sieben Autos in Flammen auf. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge zwischen den Bränden..

Bei den Bränden am Wochenende entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro. Die Polizei bittet im Zusammenhang mit den Bränden um Zeugenhinweise.