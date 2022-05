Wie sich ein bestechliches Ehepaar um 196.000 Euro privat bereicherte

Halle (Saale)/MZ - Im Prozess um Korruption am Bau hat ein ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter am Montag überraschend ein Geständnis abgelegt. Er schilderte am zweiten Prozesstag, dass bei von ihm vorgenommen Vergaben öffentlicher Aufträge immer auch Geld für seine Familie abfiel - über Scheinrechnungen an die Firma seiner Frau oder weil diese Firma tatsächlich einen Auftrag von den zum Zuge gekommenen Unternehmen erhielt.

