Bunte Schiffe und Boote beim Bootskorso: Die Saale spielt beim Laternenfest eine wichtige Rolle. Was Besucher auf dem Fluss entdecken können.

Wie Hanseverein und Halloren auf der Saale für Halle als Salzstadt werben

Mit einem selbstgebauten Floß will der Verein Hallische Hanse Halle als Salzstadt noch bekannter machen. Zum Laternenfest wird das neue Wasserfahrzeug erstmals mal zum Einsatz kommen.

Halle (Saale)/MZ. - Entenrennen, Fischerstechen, Bootskorso und Brückenspringen: Die Saale spielt beim Laternenfest eine bedeutende Rolle, drehen sich doch einige der beliebtesten Programmpunkte des Festes schon seit den Anfangsjahren um den Fluss. Buntgeschmückte Schiffe und Boote sind der Hingucker nicht nur bei kleinem und großem Bootskorso, sondern auch während des gesamten Festes ein Blickfang.