Mehrere Videokameras sorgen an der A38-Anschlussstelle Eisleben für Rätsel bei Autofahrern. Was dahintersteckt.

Eine der Kameras an der Autobahnauffahrt Eisleben. Sie hängen seit wenigen Tagen dort.

Eisleben/Rothenschirmbach/MZ. - Sie sorgen seit Tagen für verwunderte Blicke: An den Kreuzungen der B 180 mit der Südharzautobahn an der A38-Anschlussstelle Eisleben bei Rothenschirmbach sind seit kurzem kleine Videokameras montiert. Autofahrer vermuten, dass damit die gefahrenen Geschwindigkeiten kontrolliert beziehungsweise Fahrzeuge gefilmt werden, die verbotenerweise bei roter Ampel fahren.