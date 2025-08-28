Die Dachgeschosswohnungen wurden offen gestaltet. In dieser ist auch kein Schlafzimmer abgeteilt. Hinten links der Eingang; die beiden Türen führen ins Bad und einen Abstellraum.

Harzgerode/MZ. - Die Mittelstraße 1 in Harzgerode erstrahlt in neuem Glanz. Nichts, aber auch gar nichts erinnert mehr an den traurigen Anblick, den das alte Ackerbürgerhaus noch bis vor zwei Jahren bot. Jahrzehntelang stand es leer, bis sich die Haberkorns – Thomas als Eigentümer und seine Eltern Uwe und Sabine, die in Sachen Denkmalsanierung erfahren sind – seiner angenommen und aus der Ruine einen Fachwerktraum gemacht haben. „Wir haben uns gesteigert“, sagt Sabine Haberkorn. Vom kleinen Einfamilienhaus in Straßberg über die Post in Harzgerode und das alte Gerberhaus in der Pölle in Quedlinburg. „Von dem haben wir schon gedacht, dass das eine große Nummer ist. Aber das hier“, sagt sie, „hat wirklich alles getoppt.“

Das Erdgeschoss war als erstes bezugsfertig. Eingemietet hat sich die Physiotherapie Liebau. Seit Juni gehen die Patienten ein und aus. Und in ein paar Monaten wird noch mehr Leben im Haus Einzug halten. Denn im Ober- und Dachgeschoss befinden sich Wohnungen. Wohnungen zum Verlieben. Sie bringen Historie mit modernem Wohnen zusammen und werden als nächstes fertiggestellt. Eine der Wohnungen haben Uwe und Sabine Haberkorn für sich reserviert. Die drei anderen – eine im ersten Ober-, zwei im Dachgeschoss – sind noch zu vergeben. Anfragen gebe es bereits, sagt Uwe Haberkorn.

Für Uwe und Sabine Haberkorn war die Mittelstraße 1 nicht das erste Denkmal, das sie saniert haben. Foto: Susanne Thon

Vorgesehen ist, Interessierten zum Tag des offenen Denkmals am 14. September zumindest einen kleinen Einblick zu gewähren. Um das sicher zu ermöglichen, fehlt allerdings noch ein Zugang. Da es im Haus selbst keine Treppen mehr gibt, wird an der Rückseite ein außenliegendes Treppenhaus mit integriertem Fahrstuhl angebaut. Die Wohnungen in der Mitte sind dann über einen kleinen Hausflur zu erreichen, die ganz oben haben separate Eingänge. Mit der Montage des Treppenturms soll Anfang September begonnen werden. Danach geht es mit dem Innenausbau weiter.

Während die Wohnung im ersten Obergeschoss klassisch daherkommt – zwei Zimmer, Küche, Bad –, vermitteln die beiden Dachgeschosswohnungen ein ganz besonderes Raumgefühl. Nicht nur wegen der freiliegenden Balken. Die Wohnungen sind auch offen geschnitten, Küche und Wohnbereich miteinander verbunden. In der einen wurde noch ein Schlafzimmer abgetrennt, in der anderen selbst darauf verzichtet. Und der Clou: Der Blick ist bis in die Dachspitze frei.

Die Baukosten beziffern Haberkorns auf 1,4 Millionen Euro. Für die Sicherung gab es Geld aus der Städtebauförderung. Und ein zinsgünstiges Darlehen konnte in Anspruch genommen werden. „Nur in diesem Gesamtkonstrukt lässt es sich dann auch wirtschaftlich darstellen“, sagt Sabine Haberkorn.

Jahrzehnte stand das Haus leer, bevor sich Haberkorns seiner angenommen haben. Foto: Susanne Thon

Die Sanierung des Hauses, dessen älteste Balken auf die Jahre um 1663 datieren, begann für die Denkmalretter allerdings mit einem herben Rückschlag: Schwarze Küche und Kellergewölbe waren anders als ursprünglich vorgesehen nicht zu halten. Der Hausschwamm hatte schlimmer gewütet als angenommen. Um gegen Schwamm und Schädlinge vorzugehen, beauftragten sie eine Spezialfirma, die das Haus einpackte und auf 90 Grad aufheizte. Und das war nicht die einzige Besonderheit beim Bau: „Das Haus wurde komplett zerlegt – und wieder hingestellt“, umschreibt es Uwe Haberkorn. Balken für Balken wurde abgebaut, beschriftet, und alles, was zu erhalten war, auch erhalten und wieder zusammengesetzt – wie ein riesiges Puzzle. Dabei wurde die Deckenhöhe angehoben: um 40 Zentimeter. Und weil das Haus auch noch schief, zum Teil aus den Fugen geraten war, passten am Ende nicht mehr alle Teile. Die originalen Dachbalken trafen sich nicht mehr in der Dachspitze. Damit sie Halt kriegen, mussten sie um ein Zwischenstück ergänzt werden. Das Anheben, „das war das spannendste am ganzen Projekt. Wie das funktionieren sollte, ohne dass man die Denkmalwertigkeit verliert, das konnten wir uns nicht vorstellen“, sagt Sabine Haberkorn und schwärmt: „Das war Zimmermannskunst in Vollendung.“ Und die kann man auch an anderen Stellen bewundern. Sei es an den Zierleisten oder an dem Balken, der extra krumm gemacht wurde. „Bei so einem Objekt muss das ein Zimmermann mit Liebe machen; der muss darin aufgehen, nur dann wird es so, wie wir das jetzt hier haben“, sagt Sabine Haberkorn.

INFOBOX: Solarmodul auf den Gauben

Auch an einem Baudenkmal sind energetische Optimierungen möglich: Die Wohnungen haben dreifach verglaste Fenster, Fußboden- und Wandheizung. Das Dachgeschoss wurde gedämmt. Die Dachgeschosswohnungen bekommen zudem eine Klimaanlage.

Auf den Gauben sind Solarmodule verbaut – sozusagen als Musterbeispiel. „Ich bin grundsätzlich kein Freund von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden, weil es meistens schlecht gemacht ist und das Denkmal dann darunter leidet“, sagt Uwe Haberkorn. Erklärtes Ziel war daher zu zeigen, dass es auch anders gehe, Solaranlagen auch verträglich auf Baudenkmälern installiert werden könnten. Dafür gab es dann auch die Ausnahmegenehmigung. Eine größere PV-Anlage, die die Wärmepumpe speist, soll dann ihm zufolge noch auf die im Hof geplanten Carports kommen.

„Es ist ein sehr energieeffizientes Haus“, sagt Uwe Haberkorn.