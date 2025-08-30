In der Nacht zum Sonnabend, 30. August, ist es in der Berliner Straße in Bitterfeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

In Kurve in Bitterfeld - Audi-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und kracht gegen Laterne

Gegen 4.40 Uhr hatte ein 19-jähriger Fahrer eines Audi die Berliner Straße in Bitterfeld befahren und hatte nach Angaben der Polizei auf Grund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort erst mit einem Bordstein und dann mit einer Straßenlaterne und kann dann auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,77 Promille Atemalkoholkonzentration. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.