Gibt es in Neustadt schon viele gemalte Wandbilde, so hat die Freiraumgalerie am Freitag nun digitale Wandbilder an Fassaden geworfen.

Halle/MZ. - Wow! 15 Millionen Euro erhält Halle bis 2026, um Jung und Alt in Halle in der Digitalisierung weiterzubringen. Was das bedeutet, konnte man am Freitag bei der Eröffnung des neuen Bildungszentrums in der Passage 13 und bei der anschließenden Blockparty erfahren: In Neustadt konzentriert sich das Smart-City-Projekt, das so vielfältig ist wie das Leben. Mobile Beratung bei Problemen mit dem Smartphone, Bildungsangebote für digitale Fotografie, Film oder Programmieren, Wlan für alle an öffentlichen Kunstwerken oder Brunnen sind nur einige der Angebote.