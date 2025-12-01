Geschichte der Stadt Wie das Salz in Halle verbindet
Kompromiss statt Konfrontation – die Saline war für die Machtzentren über Jahrhunderte ein guter Ort, um Konflikte zu lösen. Wie Halle davon profitierte.
Halle/MZ. - Eigentlich ist heutzutage alles festgelegt: Stadtrat und Rathaus kümmern sich um das, was Halle angeht; Landtag und Landesregierung sind für die Belange des Landes zuständig. Die vielfältigen Beziehungen regeln Gesetze und Verordnungen bis aufs Kleinste. Das ist existenziell, damit ein Gemeinwesen funktioniert.