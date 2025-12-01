Kompromiss statt Konfrontation – die Saline war für die Machtzentren über Jahrhunderte ein guter Ort, um Konflikte zu lösen. Wie Halle davon profitierte.

Ein Foto aus dem Jahr 2024 von der Saline. In den beiden Großsiedehallen (links im Bild) entsteht die neue Dauerausstellung, sie soll im April 2027 öffnen.

Halle/MZ. - Eigentlich ist heutzutage alles festgelegt: Stadtrat und Rathaus kümmern sich um das, was Halle angeht; Landtag und Landesregierung sind für die Belange des Landes zuständig. Die vielfältigen Beziehungen regeln Gesetze und Verordnungen bis aufs Kleinste. Das ist existenziell, damit ein Gemeinwesen funktioniert.