Dank für ehrenamtliches Engagement Kita-Projekt in Sangerhausen: Ein Insektenhotel für die Stadtkinder

Sandra Gängel hat mit ihrem Mann und ihrem Onkel den Mädchen und Jungen in der Sangerhäuser Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ ein Insektenhotel geschenkt und wurde von der MZ dafür mit dem Blumenstrauß der Woche geehrt.