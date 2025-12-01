weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Dank für ehrenamtliches Engagement: Kita-Projekt in Sangerhausen: Ein Insektenhotel für die Stadtkinder

Sandra Gängel hat mit ihrem Mann und ihrem Onkel den Mädchen und Jungen in der Sangerhäuser Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ ein Insektenhotel geschenkt und wurde von der MZ dafür mit dem Blumenstrauß der Woche geehrt.

Von Helga Koch 01.12.2025, 10:00
Sandra Gängel (Mi.) freut sich über den Blumenstrauß der Woche, den Meinhardt Blumen gesponsert hat. Kita-Leiterin Ines Scheideck (re.) und Kita-Sozialarbeiterin Kathrin Hellmuth (li.) hatten die Idee, ihr auf diese Weise zu danken. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Überraschung! Ines Scheideck, Leiterin der Sangerhäuser Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“, und Kita-Sozialarbeiterin Kathrin Hellmuth vom CJD haben dicht gehalten. Seit Monaten wollten sie Sandra Gängel aus Pölsfeld Danke sagen.