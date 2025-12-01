Die Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ ist vor zehn Jahren vom Verschönerungsverein ins Leben gerufen worden. Für Gründer Jürgen Heidenreich war sie ein Herzensprojekt.

Silvio Merkwitz (links), Vorsitzender des Verschönerungsvereins, und Ascherslebens OB Steffen Amme enthüllen das „Straßenschild“ für die Bürgerallee.

Aschersleben/MZ - Liegt ein tieferer Sinn darin, dass sich der Ascherslebener Stadtrat bei seiner Baumspende ausgerechnet für eine Zerreiche entschieden habe? Auf jeden Fall ist es ein Baum, der sehr alt werden kann, und der Stadtrat sei ja auch ein Ort, „wo ein bisschen gezerrt wird“, scherzt Monika Mingramm. Sie sitzt selbst im Stadtrat und wird daher wissen, wovon sie spricht.