Mit dem Hebesatz bestimmt der Kreistag, wie die Haushaltslöcher zwischen dem Landkreis Mansfeld-Südharz und den Gemeinden aufgeteilt werden.

Mit der Kreisumlage für 2026 geht es zwischen Landkreis und Gemeinden wieder um Millionen.

Sangerhausen/MZ. - Es ist ein furchtbar trockenes Thema, aber für den Landkreis Mansfeld-Südharz auf der einen und seine Einheits- und Verbandsgemeinden auf der anderen Seite geht es dabei um Millionen. Und im Kreisausschuss sorgte das jetzt schon wieder für Emotionen.