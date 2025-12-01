Es geht um Millionen Aufreger im Ausschuss: Sangerhausens OB schlägt geringe Kreisumlage vor
Mit dem Hebesatz bestimmt der Kreistag, wie die Haushaltslöcher zwischen dem Landkreis Mansfeld-Südharz und den Gemeinden aufgeteilt werden.
01.12.2025, 10:41
Sangerhausen/MZ. - Es ist ein furchtbar trockenes Thema, aber für den Landkreis Mansfeld-Südharz auf der einen und seine Einheits- und Verbandsgemeinden auf der anderen Seite geht es dabei um Millionen. Und im Kreisausschuss sorgte das jetzt schon wieder für Emotionen.