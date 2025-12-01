weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Es geht um Millionen: Aufreger im Ausschuss: Sangerhausens OB schlägt geringe Kreisumlage vor

Mit dem Hebesatz bestimmt der Kreistag, wie die Haushaltslöcher zwischen dem Landkreis Mansfeld-Südharz und den Gemeinden aufgeteilt werden.

Von Grit Pommer 01.12.2025, 10:41
Mit der Kreisumlage für 2026 geht es zwischen Landkreis und Gemeinden wieder um Millionen.
Sangerhausen/MZ. - Es ist ein furchtbar trockenes Thema, aber für den Landkreis Mansfeld-Südharz auf der einen und seine Einheits- und Verbandsgemeinden auf der anderen Seite geht es dabei um Millionen. Und im Kreisausschuss sorgte das jetzt schon wieder für Emotionen.