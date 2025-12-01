Das indisch-pakistanisches Restaurant „Zaiqahaus" eröffnet am Dienstag, 2. Dezember, in der Heidestraße 29. Was es dort an Besonderheiten gibt und welche Pläne die Besitzer noch haben.

Neues Restaurant in Dessau - Drei Brüder setzen auf indisch-pakistanische Küche in der Heidestraße

Dessau/MZ. - „Zaiqa“ ist Hindi und bedeutet auf Deutsch schmecken. Das Zaiqahaus, das am Dienstag, 2. Dezember, in der Heidestraße 29 eröffnet, heißt also so viel wie Geschmackshaus, wie Tasleem Ahmad, der Manager des Restaurants, erklärt. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Naeem Ahmad und Ali Ahmad leitet er das Restaurant, in dem es indische und pakistanische Spezialitäten gibt, als Familienunternehmen.