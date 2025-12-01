Wegen seiner auffälligen Fahrweise hatten Zeugen die Polizei gerufen. Ein Alkohol- und Drogentest war negativ. Der Senior durfte trotzdem nicht weiterfahren.

Dessau/MZ. - Einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise zwischen Vockerode und Dessau haben Zeugen am Samstag, 29. November, gegen 17.10 Uhr gemeldet. Dies teilte das Polizeirevier Dessau-Roßlau mit. Teilweise touchierte das Fahrzeug fast die Leitplanke oder fuhr beinahe auf die Gegenfahrspur. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen, Kollisionen konnten nur knapp vermieden werden.

Im Stadtgebiet Dessau konnte das besagte Fahrzeug festgestellt werden. Durch eine kurze Nachfahrt und dem Anhalteversuch ergaben sich auch für die Polizeibeamten Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugführers.

Die freiwillig durchgeführten Atemalkohol- und Betäubungsmittelschnelltests beim 81-jährigen Fahrer des Toyota blieben negativ. Weiter durchgeführte Fahrtüchtigkeitstests im standardisierten Verfahren bestand der Fahrer jedoch nicht. Es wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer täglich Medikamente einnimmt. Einige davon könnten im Zusammenhang mit einer verminderten Verkehrstüchtigkeit stehen.

Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Autofahrer, welche während der bekannten Fahrtstrecke von der Bundesautobahn 9 Anschlussstelle Vockerode über Waldersee nach Dessau Nord gefährdet oder geschädigt wurden, können im Polizeirevier Dessau-Roßlau Anzeige erstatten.