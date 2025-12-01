Bei ihrer Adventsausstellung zeigen die Bernburger Modell- und Eisenbahnfreunde ihre detailreichen Anlagen – mit einigen Neuerungen. Auch Lego-Bauwerke sorgen für Begeisterung.

Neue Details und eine Lego-Anlage: Bernburger Modell- und Eisenbahnfreunde zeigen ihre Arbeiten

Oliver Berg von den Bernburger Modell- und Eisenbahnfreunden präsentiert bei der Ausstellung seine Anlage mit Lego-Modellen.

Bernburg/MZ - Eine Bahnfahrt wie diese erlebt man wohl selten: Historische Dampfloks rollen neben Zügen mit Mitropa-Waggons und modernen Exemplaren etwa der Süd-Thüringen-Bahn über die Gleise. Dabei passieren sie Wohngebäude und ein Gefängnis, einen Jahrmarkt und ein Kloster, ein alpines Panorama mit grasenden Kühen und eifrige Radfahrer. Bei der Adventsausstellung der Bernburger Modell- und Eisenbahnfreunde (MEF), die am Wochenende im Vereinshaus an der Heinrich-Rau-Straße stattgefunden hat, wird eine solch besondere Reise jedoch möglich – im Miniformat.