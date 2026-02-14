weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Ein Jahr im Rathaus Wettin-Löbejün im Wandel: Das sind die Pläne von Bürgermeister Jens Franke für die Stadt im Saalekreis

Seit fast einem Jahr ist Jens Franke der neue Bürgermeister von Wettin-Löbejün. Im Gespräch erzählt er, welche Projekte schon angestoßen wurden und was er als nächstes vorhat. Und warum er eine bestimmte Floskel um jeden Preis vermeiden möchte.

Von Luisa König 14.02.2026, 13:59
Das Rathaus ist sein neuer Arbeitsplatz: Jens Franke blickt auf sein erstes Jahr als neuer Bürgermeister von Wettin-Löbejün zurück.
Wettin-Löbejün/MZ. - Zwischen alter und neuer Aufgabe lag für Jens Franke kaum Zeit zum Durchatmen. „Nur ein Wochenende“, sagt er rückblickend, habe zwischen dem Abschied aus der Kanzlei und dem Einzug ins Bürgermeisterzimmer gelegen.