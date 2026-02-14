Ein Jahr im Rathaus Wettin-Löbejün im Wandel: Das sind die Pläne von Bürgermeister Jens Franke für die Stadt im Saalekreis
Seit fast einem Jahr ist Jens Franke der neue Bürgermeister von Wettin-Löbejün. Im Gespräch erzählt er, welche Projekte schon angestoßen wurden und was er als nächstes vorhat. Und warum er eine bestimmte Floskel um jeden Preis vermeiden möchte.
14.02.2026, 13:59
Wettin-Löbejün/MZ. - Zwischen alter und neuer Aufgabe lag für Jens Franke kaum Zeit zum Durchatmen. „Nur ein Wochenende“, sagt er rückblickend, habe zwischen dem Abschied aus der Kanzlei und dem Einzug ins Bürgermeisterzimmer gelegen.