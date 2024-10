Bürgermeisterwahl Wettin-Löbejün Kandidat Jens Franke bleibt im Wahlkampf realistisch

Einzelbewerber Jens Franke kandidiert erneut für die Bürgermeisterwahl in Wettin-Löbejün. Er will ein unternehmerisches Denken in die Stadt bringen und sieht dafür beste Voraussetzungen.