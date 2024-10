Politiker und Wirtschaftsvertreter sprechen über alternative Wärmequellen. Warum Freiflächen zwischen Häusern in Halle-Neustadt plötzlich wieder interessant werden.

Werden in Halle neue Wärmequellen für Neustädter erschlossen?

Idee für Freiflächen zwischen Wohnhäusern in Halle

Halle (Saale)/MZ. - In Neustadt könnte in den nächsten Jahren eine neue Art der Wärmegewinnung an den Start gehen. Bei einem Treffen des Wirtschaftsrates der CDU Sachsen-Anhalt hat Halles Planungsausschussvorsitzender Alexander Vogt ein Konzept zur Ansiedlung von Rechen- beziehungsweise Datenzentren vorgestellt, deren Abwärme zum Heizen von nahe gelegenen Wohnungen genutzt werden soll.