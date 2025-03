Die Zeit in Halle ist jetzt vorbei: Start des Lichterwelten-Abbaus im Berzoo am Montag

Halle (Saale)/MZ. - Nach gut drei Monaten bleibt es vorerst wieder dunkel auf dem Reilsberg. Die „Giganten“, Stars der Magischen Lichterwelten 2024/25, ziehen weiter – seit Montag werden die Figuren zum Transport in die USA sowie nach Frankreich und Belgien vorbereitet. In Halle hat das diesjährige Lichter-Spektakel mit 85.000 rund 15.000 Besucher weniger angelockt als sein Vorgänger. Im Zoo zieht man dennoch eine positive Bilanz. Zoo-Sprecher und Lichterwelten-Hauptorganisator Tom Bernheim sagt am Tag nach dem großen Zapfenstreich: „Wir denken nicht daran, mit den Lichterwelten aufzuhören.“