Welche gefährlichen Altlasten lauern im Hufeisensee in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Der Badeunfall am Hufeisensee hat einen traurigen Ausgang genommen. Gerade einmal 26 Jahre alt war die Frau, die sich am vergangenen Samstagmorgen beim Sprung in den Hufeisensee im Bereich des Zugangs Wallendorfer Straße schwer verletzt hatte. Mit Verletzungen am Oberkörper, die sie sich nach ersten Erkenntnissen an einem Metallgegenstand im See zugezogen hatte, war sie ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie behandelt wurde. Am Mittwochnachmittag erklärte nun ein Polizeisprecher auf MZ-Nachfrage, dass die Verunglückte verstorben ist. Die Polizei hat die Todesursachenermittlung aufgenommen.

