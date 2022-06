Metallgegenstand am Boden - Frau verletzt sich bei Sprung in den Hufeisensee in Halle

Halle/MZ/KPA - Ein schwerer Badeunfall hat sich nach einer Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 9 Uhr in Halle ereignet. Eine 26-Jährige hat sich am Hufeisensee im Bereich des Zugangs Wallendorfer Straße bei einem Sprung ins Wasser schwer verletzt.

Die Verletzungen, die sich die junge Frau an einem Metallgegenstand am Grund des Sees zugezogen hat, betreffen den Bereich des Oberkörpers. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine städtische Klinik. Die Frau musste stationär aufgenommen und behandelt werden.

„Ihr geht es auch weiterhin sehr schlecht“, so Polizeisprecher Michael Ripke auf MZ-Nachfrage am Sonntag. Aus gegebenem Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, dass der Hufeisensee nicht zum Baden freigegeben ist.