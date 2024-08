An der Kreuzung mit der Reideburger Landstraße müssen Autofahrer runter vom Gas. Auch die Ampel schaltet jetzt anders.

Weitere Tempo-50-Zone auf der Europachaussee in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle will auf der Europachaussee einen Unfallschwerpunkt entschärfen. So soll im Kreuzungsbereich mit der Reideburger Landstraße dauerhaft Tempo 50 statt 70 gelten. Man folge damit der Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit.

Demnach sei der deutliche Anstieg der Unfälle 2023 (14) auch auf Probleme beim Linksabbiegen zurückzuführen. In beiden Richtungen sei die Sicht auf den Gegenverkehr verdeckt. Die Ampelschaltung wurde daher so angepasst, dass jeweils nur eine Seite noch „grün“ habe. Wegen der Gefährdungen an der Ampelquerung Höhe Hobergweg gilt auch dort Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit.

2023 waren an der Kreuzung Europachaussee/Reideburger Landstraße bei den Unfällen zehn Personen verletzt worden. 2022 hatten sich nur vier Karambolagen ereignet. In der Vergangenheit mussten bereits im Bereich der Camillo-Irmscher-Straße sowie zwischen der Dieselstraße und der Leipziger Chaussee die Geschwindigkeiten abgesenkt werden. Laut Stadt seien danach die Unfallzahlen gesunken.