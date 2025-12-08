weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt-Besuch in Halle: Familie setzt Tradition fort

„Die Stimmung war magisch“ Für Halles Weihnachtsmarkt fährt eine Familie einmal quer durch Deutschland - „Saalestadt liegt kulinarisch vorn“

Eine Familie aus Pfungstadt in Hessen besucht jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in Halle. Was den von den Weihnachtsmärkten in Hessen unterscheidet und warum der Markt so toll ist.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 08.12.2025, 15:13
Konny und Andreas Dörfler (v.r.) besuchen mit Sohn Nils, Alexandra Glöß (l.) und Freundin Doreen Sandweg den halleschen Weihnachtsmarkt.
Konny und Andreas Dörfler (v.r.) besuchen mit Sohn Nils, Alexandra Glöß (l.) und Freundin Doreen Sandweg den halleschen Weihnachtsmarkt. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist Tradition bei den Dörflers aus dem hessischen Pfungstadt: Jedes Jahr in der Adventszeit kommen Konny, Andreas und Sohn Nils nach Halle und besuchen den halleschen Weihnachtsmarkt.