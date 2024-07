Was wird aus dem Fußgängertunnel am Neustadt Centrum?

Halle (Saale)/MZ - Vom Platz ohne Namen, direkt vor der sanierten Hochhausscheibe A, führt der dunkle Schlund unter die Albert-Einstein-Straße. Ein Fahrradfahrer saust am Montagmittag mit Karacho hinunter. Normalerweise ist das leichtsinnig, nein, es ist leichtsinnig. Aber die Gefahr für Fußgänger oder andere Radler, die den Tunnel als Unterquerung der Einstein-Straße nutzen, ist gering. Nur wenige Passanten verirren sich in die Unterführung, deren großzügige Dimensionen an DDR-Zeiten erinnern, in denen Halle-Neustadt noch doppelt so viele Einwohner hatte wie heute.