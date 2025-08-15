weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Alle wollen nach Halle Was Tausende Besucher am Samstag zum Galopprenntag auf den Passendorfer Wiesen erwartet

Sven Wissel aus Hannover kommentiert auch jetzt wieder die Galopp-Ereignisse auf den Passendorfer Wiesen. Wie die MZ die Rennen tippt.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 15.08.2025, 15:41
Die fünfjährige Rosel aus dem halleschen Rennstall – hier mit Jockey Kevin Braye Siegerin in Magdeburg – gehört in Halle zu den Favoritinnen.
Die fünfjährige Rosel aus dem halleschen Rennstall – hier mit Jockey Kevin Braye Siegerin in Magdeburg – gehört in Halle zu den Favoritinnen. (Foto: Besitzergemeinschaft)

Halle (Saale)/MZ - Über Sven Wissel hat die Journalistin Susanne L. Born in der Fachzeitschrift „Vollblut“ einmal geschrieben, dass seine sonore Stimme bei Besuchern vieler Rennbahnen für „Gänsehaut-Feeling“ sorge. Damit meint die Autorin sicher auch Halle. Am Samstag wird der 57-Jährige auf den Passendorfer Wiesen wieder zu hören sein, dort zum zweiten Galopp-Ereignis des Jahres die neun Rennen kommentieren. Doch wer ist der Mann mit der unverwechselbaren Stimme?