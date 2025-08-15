weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Nach Operation: So steht es um Bulls-Goalie Kai Kristian

Zuletzt gab es Sorge um den Goalie des Eishockey-Oberligisten. Er trug einen Verbandsschuh. Wird er zum Start der Vorbereitung Ende August wieder fit?

Von Christopher Kitsche 15.08.2025, 17:03
Bulls-Goalie Kai Kristian musste sich einer OP unterziehen.
Bulls-Goalie Kai Kristian musste sich einer OP unterziehen. Foto: Imago/Nordphoto

Halle/MZ - Schon das Rennrad, umrahmt von der idyllischen Berglandschaft in Garmisch-Partenkirchen, versprühte Hoffnung. Kai Kristian, Eishockey-Goalie der Saale Bulls, ließ seine Follower via Instagram an seinem Urlaub mit der Familie teilhaben. Der 34-Jährige ist wenige Wochen vor Vorbereitungsstart des Eishockey-Oberligisten sportlich unterwegs.