Nach Operation: So steht es um Bulls-Goalie Kai Kristian

Halle/MZ - Schon das Rennrad, umrahmt von der idyllischen Berglandschaft in Garmisch-Partenkirchen, versprühte Hoffnung. Kai Kristian, Eishockey-Goalie der Saale Bulls, ließ seine Follower via Instagram an seinem Urlaub mit der Familie teilhaben. Der 34-Jährige ist wenige Wochen vor Vorbereitungsstart des Eishockey-Oberligisten sportlich unterwegs.