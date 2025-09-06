Die Stadt Halle kann sich bald über eine riesige Summe Geld von der Bundesregierung freuen. Doch was soll man zuerst damit machen? Welche Ideen es gibt und was Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt dazu sagt.

Was macht Halle mit dem vielen Geld aus Berlin?

Halle bekommt einen Geldsegen. Wird damit die Hochstraße durch einen Tunnel ersetzt? Oder werden neue Straßen gebaut?

Halle/MZ. - Stellen Sie sich mal vor, Sie würden im Lotto gewinnen. Und zwar 160 Millionen Euro. Was würden Sie mit dem Geld machen? Dank des „Sondervermögens“ der Bundesregierung steht die Stadt Halle demnächst vor genau dieser Frage.