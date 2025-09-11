Die älteste Feuerwehr der Stadt Halle (Saale) feiert Geburtstag: Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Passendorf reicht von den Anfängen 1875 bis zum nächsten Jubiläum 2025. Einer, der sich mit Feuerwehr-Jubiläen in Passendorf auskennt, hat viel zu erzählen.

Was die älteste Feuerwehr in Halle und ihre Leute in 150 Jahren alles erlebt haben

Die Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf wird am Wochenende 150 Jahre alt. Es ist die älteste Einheit der Stadt Halle (Saale).

Halle (Saale)/MZ - Harald Hoffmann ist erfahren in Sachen Jubiläen in Passendorf. Der 73-Jährige hat die Jubiläen 100 Jahre, 110 Jahre, 120 Jahre, 130 Jahre, 140 Jahre miterlebt. Nun steht die Feier des 150-jährigen Bestehens bevor. Von 2001 bis 2011 war er zudem stellvertretender Ortswehrleiter in der Wehr. „Die Feuerwehr ist ein Stück Heimat. Sie begleitet mich nun schon seit sechs Generationen“, sagt er. Wenn es um die Geschichte von Halles ältester Wehr geht, kann er also viel erzählen.