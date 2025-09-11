Im Dessauer Ortsteil Waldersee ist es am Mittwochnachmittag, 10. September, zu einem schweren Unfall gekommen.

Auf kleiner Kreuzung in Waldersee - Junger Simson-Fahrer übersieht Opel und wird schwer verletzt

Waldersee/MZ. - An der Kreuzung Brandhorster Straße und Ziegeleistraße im Dessauer Ortsteil Waldersee ist es am Mittwochnachmittag, 10. September, zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein 17-jähriger Simson-Fahrer hatte gegen 16.30 Uhr die Brandhorster Straße in Richtung Oranienbaumer Chaussee befahren. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches der Ziegeleistraße übersah der Jugendliche dann nach Angaben der Polizei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel eines 55-jährigen Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision.

Der 17-jährige Simson-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Dessauer Klinikum gebracht. Der 55-jährige Fahrer des Opel verletzte sich leicht und musste ebenfalls im Klinikum behandelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.