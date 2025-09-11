Schüler der Ascherslebener Olearius-Schule probieren am Projekttag „Rollstuhlsport macht Schule“ den Perspektivwechsel – in der Turnhalle beim Ballspielen und draußen über Bord- und Pflastersteine.

Auch das Schulgelände der Olearius-Schule wird mit den Rollstühlen erkundet.

Aschersleben/MZ - Die Hände gleiten über die Greifreifen, die Räder rollen flink durch die Sporthalle im Bestehornpark. Für Emma, Maya und Zoe wirkt es fast schon routiniert. Doch die Zehntklässlerinnen der Ascherslebener Adam-Olearius-Schule (AOS) sitzen zum ersten Mal in einem Rollstuhl. Sie sind nicht auf ihn angewiesen – heute ist es Teil eines besonderen Projekttages.