  4. Freizeitangebot im Burgenlandkreis: In Kreischau bei Weißenfels ist Reiterfest: Warum Pferdefreunde das nicht verpassen sollten

Familie Käsler in Kreischau bei Weißenfels lädt an diesem Sonnabend zu einem großen Kinder- und Reiterfest ein. Wie das Spektakel im Laufe der Jahre zum Publikumsmagneten geworden ist.

Von Andrea Hamann-Richter 11.09.2025, 15:28
Jürgen und Nancy Käsler (r.) sowie Stefanie Bertholdt, die bei der Familie lebt, freuen sich schon auf das Reiterfest.
Kreischau/MZ. - In dem kleinen Örtchen Kreischau bei Weißenfels im Burgenlandkreis kommen Pferdefreunde an diesem Sonnabend voll auf ihre Kosten. Was dort zu erleben ist, lesen Sie hier.