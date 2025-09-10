weather regenschauer
  4. Campingplatz Seeburg Saison 2025: Erfolgreiche Bilanz und beliebte Angebote

Sommersaison am Süßen See geht zu Ende Wie die Saison auf dem Campingplatz in Seeburg gelaufen ist - und warum noch lange nicht Schluss ist

Die Zeit der Sommer-Camper geht so langsam ihrem Ende entgegen. Wie die Bilanz der Betreiber des Campingplatzes am Süßen See in Seeburg ausfällt.

Von Jörg Müller Aktualisiert: 11.09.2025, 12:15
Der Campingplatz in Seeburg liegt direkt am Ufer des Süßen Sees. Er ist jedes Jahr Anziehungspunkt für Tausende Urlauber.
Seeburg/MZ. - Er ist jedes Jahr Anziehungspunkt für Tausende Urlauber und Erholungsuchende: der Campingplatz am Süßen See in Seeburg. Die MZ hat nachgefragt, wie die Bilanz für die diesjährige Sommersaison ausfällt.