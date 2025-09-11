Polizei sucht nach Jugendlicher Seit einem Monat vermisst! Wer hat Heba H. aus Halle gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 4. August 2025 wird eine Jugendliche aus Halle vermisst. Sie wurde zuletzt in der Klosterstraße gesehen. Wer weiß, wo sich Heba H. aufhält?
11.09.2025, 08:40
Halle (Saale). – Seit Montag (4. August 2025) wird die 17-jährige Heba H. vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche zuletzt gegen 15 Uhr im Bereich der Klosterstraße in Halle gesehen. Seitdem fehle von ihr jede Spur.
So wird Heba H. beschrieben:
- scheinbares Alter 17 Jahre
- braune Augen
- syrischer Phänotyp
Foto: Polizei Halle
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Heba H. geben könne, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/224 2000 zu melden.