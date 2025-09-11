Am Mittwoch kam es in Merseburg zu einem Polizeieinsatz. Wie mehrere Zeugen berichteten, hatte ein Mann in der Straße des Friedens mit einer Waffe hantiert.

Merseburg. – Ein größerer Polizeieinsatz hat am Mittwochnachmittag in der Straße des Friedens in Merseburg für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, berichteten gegen 15.30 Uhr mehrere Zeugen übereinstimmend, eine Person mit einer Waffe gesehen zu haben.

Die Beamten durchsuchten daraufhin die Umgebung und konnten einen 24-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen. Mehrere Zeugen hatten zuvor eine detaillierte Beschreibung des Mannes abgegeben, wodurch dessen Identität schnell festgestellt werden konnte. Bei einer Kontrolle trug der Verdächtige jedoch keine Waffe bei sich.

Polizisten finden zwei Softair-Waffen in Merseburg

In der Folge habe die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des Tatverdächtigen nach der Waffe gesucht. Dabei konnten zwei Softair-Waffen sichergestellt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für ihre Mithilfe.