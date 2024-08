Halle (Saale)/MZ - Dass da etwas im Busch war, rund um den 21. November 1966, wusste Bruno Geyer. Nur Details kannte er nicht. In Halle-West, dem späteren Halle-Neustadt, eröffnete die neue Kaufhalle „Transit“ im Wohnkomplex 1, ein Novum in der DDR. „Im Vorfeld hieß es, dass Prominenz kommt. Wir merkten es auch daran, dass die Stasispitzel um uns herumschlichen“, erzählt Geyer, der damals die Kaufhalle leitete. Und tatsächlich: Am 6. November standen plötzlich Staatsratschef Walter Ulbricht, seine Frau Lotte und Erich Honecker in der „Fabrik des Handels“. Und damit die traute Jubelstimmung auch ja nicht getrübt wurde, ließ die Stasi zwölf Mitarbeiter Geyers vorübergehend in die Kühlzelle sperren. Immerhin wurde die Temperatur auf 16 Grad Celsius nach oben gedreht, erinnert sich der 85-Jährige.

