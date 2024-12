Bei Elz in der Frohen Zukunft können Neugierige die Feuerwerksprodukte beim Vorschießen erleben – an diesem Samstag und auch am Montag.

Halle (Saale)/MZ - Im Rewe-Markt von Thomas Wietasch in der Carl-Robert-Straße haben Fans von Silvesterknallern in diesem Jahr keine Chance. Wenn an diesem Samstag der Feuerwerksverkauf für den Jahreswechsel startet, gehen Kunden dort leer aus. Ein großer Aufsteller am Eingang weist darauf hin.