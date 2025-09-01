weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Neues Konzept für Stadtentwicklung in Halle: Warum Halle Wien und Brüssel als Vorbild nimmt

Neues Konzept für Stadtentwicklung in Halle Warum Halle Wien und Brüssel als Vorbild nimmt

Die Stadt Halle konkretisiert ihre großen Pläne für das Gebiet rund um den alten Thüringer Bahnhof. Man will sich in Zukunft an guten Beispielen anderer europäischer Großstädte orientieren.

Von Jonas Nayda 01.09.2025, 05:45
Ein Beispiel für ein modernes Wohngebiet in Wien. In Halle könnte es bald auch so ähnlich aussehen.
Ein Beispiel für ein modernes Wohngebiet in Wien. In Halle könnte es bald auch so ähnlich aussehen. (Foto: Schönborn Schmitz Architekten/Stadt Halle)

Halle (Saale)/MZ. - Als Grundstückseigentümer darf man mit seiner Fläche zwar quasi machen, was man möchte, die städtebauliche Planungshoheit hat jedoch die Kommune – die Stadtverwaltung. Das heißt, die Stadt kann vorgeben, in welche Richtung sich ein Gebiet grundsätzlich entwickeln soll. Mit dem Rahmenplan „Urbane Innenstadt Süd-Ost“ hat der hallesche Fachbereich Städtebau nun genau das getan.