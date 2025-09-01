Die Stadt Halle konkretisiert ihre großen Pläne für das Gebiet rund um den alten Thüringer Bahnhof. Man will sich in Zukunft an guten Beispielen anderer europäischer Großstädte orientieren.

Ein Beispiel für ein modernes Wohngebiet in Wien. In Halle könnte es bald auch so ähnlich aussehen.

Halle (Saale)/MZ. - Als Grundstückseigentümer darf man mit seiner Fläche zwar quasi machen, was man möchte, die städtebauliche Planungshoheit hat jedoch die Kommune – die Stadtverwaltung. Das heißt, die Stadt kann vorgeben, in welche Richtung sich ein Gebiet grundsätzlich entwickeln soll. Mit dem Rahmenplan „Urbane Innenstadt Süd-Ost“ hat der hallesche Fachbereich Städtebau nun genau das getan.