Feuerwehreinsatz in Halle Warum ein Feuerlöscher einen Großeinsatz der Feuerwehr in Halle-Neustadt ausgelöst hat

In einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt musste am Sonntagabend die Feuerwehr zum Einsatz kommen. Was ein Feuerlöscher mit dem Einsatz zu tun hatte.