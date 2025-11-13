Der Zoo Halle schlachtet Tiere aus dem eigenen Bestand und verfüttert sie an Großkatzen. Das kommt zwar nur selten vor, aber vor Kurzem war es so weit. Wie es dazu gekommen ist und wie der Tenor in den sozialen Medien dazu ist.

Tigerdame Lara hat im Zoo Halle eine frisch geschlachtete Pute aus dem eigenen Bestand zu fressen bekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Zoo Halle hat sich vor Kurzem mit einem Thema an die Öffentlichkeit gewandt, wegen dessen die Leipziger Kollegen vor etwa zwei Jahren viel Kritik ernteten. Dabei geht es um die Verfütterung von Tieren aus dem eigenen Bestand. Die Reaktionen in den sozialen Medien haben einen klaren Tenor.