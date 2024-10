Hunderte Mieter ohne warmes Wasser Ärger in Halle-Neustadt: Seit einer Woche fließt nur kaltes Wasser

In Halle-Neustadt sind aktuell hunderte Mieter ohne warmes Wasser, da der Vermieter an den Hausanschlüssen arbeitet. Wurden die Mieter in der Zerbster Straße zu spät informiert?