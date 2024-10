Im Südpark ist im Streit um ausstehende Zahlungen für die Wärmeversorgung noch kein Ende in Sicht.

Halle (Saale)/MZ - Im Südpark in Halle-Neustadt deutet sich im Streit um offene Forderungen noch keine Lösung zwischen dem Energieversorger EVH und dem Vermieter von 1.500 Wohnungen an. Die gute Nachricht: Es bleibt in den Wohnungen vorerst warm. Das sagt der EVH-Chef zur Situation: