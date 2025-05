Der Tag der vielen Rekorde: Goitzsche-Marathon in Bitterfeld zieht Tausende an

Bitterfeld/MZ. - Noch nie rannten so viele Läufer wie in diesem Jahr um den Goitzschesee in Bitterfeld. Und noch nie waren die Besten von ihnen so schnell wie diesmal unterwegs. Der diesjährige Goitzsche-Marathon war ein Laufspektakel der Rekorde. Ergebnisse finden sich im Netz unter www.goitzsche-marathon.eu. Er bewegte am Ende vor allen Dingen die Massen.