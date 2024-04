Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Das Verwaltungsgericht Halle hat am Freitag per Eilverfahren entschieden, dass die Stadt das Logo der Wählergruppe „Hauptsache Halle“ bis zur Wahl am 9. Juni verbieten darf. Anfechten will Hauptsache Halle den Beschluss nicht, der Verein hat bereits ein neues Logo aus der Schublade geholt.