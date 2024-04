Eine Wissenschaftlerin der MLU arbeitet an einer Online-Wahlhilfe auf kommunaler Ebene. Wie das Instrument funktioniert und wie jeder Bürger es benutzen kann.

Wahl-O-Maten gab es bisher nur für Bundes- und Landtagswahlen. Jetzt soll es auch einen für die Kommunalwahl in Halle geben.

Halle/MZ. - Eine Frage, die sich viele Hallenser wohl spätestens am 9. Juni stellen, lautet: Wen soll ich wählen? Angesichts der insgesamt zwölf zur Kommunalwahl zugelassenen Parteien oder Wählergruppen und einem Einzelbewerber, ist die Auswahl groß. Alle Wahlprogramme herauszusuchen, zu durchforsten und miteinander zu vergleichen, um die einzelnen Positionen zu sehen, erscheint nahezu unmöglich. Aber es gibt einen Ausweg. Dr. Kerstin Völkl und Stephanie Pravemann, Politikwissenschaftlerinnen an der Martin-Luther-Universität (MLU), arbeiten an einer Online-Wahlhilfe, die es allen Bürgern leichter machen soll, herauszufinden, wen sie wählen sollten und warum.