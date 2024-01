Moderne und Tradition: In der Glasfassade des Audimax an der Universität Halle spiegeln sich die historischen Gebäude am Uniplatz wider. Ein geradezu symbolisches Bild vor dem Hintergrund der Diskussion, wie man die mehr als 500 Jahre alte Hochschule mit ihrer reichen Geschichte in die Zukunft führen kann.

(Foto: Matthias Müller)